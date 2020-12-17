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Türkiye

FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski komiser, gizlendiği evde yakalandı.

Yusuf Soykan Bal   | 17.12.2020
FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de yakalandı

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski komiser H.K'nin Karabağlar ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi. 

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen H.K'nin 2017 yılında KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.





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