Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İnsanoğlunun sevgiye, hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde asırlardır insan neslini bu ulvi değerlere çağıran büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ni, dar-ı bekaya yürüyüşünün 747. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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