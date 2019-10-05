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Fethiye'de çok sayıda su baskını yaşandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çok sayıda iş yeri ile bazı evlerin bodrum ve giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Ali Rıza Akkır   | 05.10.2019
Fethiye'de çok sayıda su baskını yaşandı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

 Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

Yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet, Taşyaka, Kesikkapı, Patlangıç mahallelerindeki bazı evlerin bodrum ve girişi katında su baskınları yaşandı.

Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Suyla dolan yollarda kalan bazı araçlar ise trafikte aksamalara neden oldu.

Lokanta işleten Oktay Durukan, birçok işletmenin su altında kaldığını, altyapı yetersiz olduğu için mağdur olduklarını söyledi.

Sanayide tamircilik yapan Mehmet Erdem de yağmurun ardından bir anda dükkanının suyla dolduğunu kaydetti.


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