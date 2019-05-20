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Fatih'te silahlı soyguncular 4 kilo altın gasbetti

Fatih'te silahlı ve yüzü maskeli 5 kişi, önünü kestikleri otomobilden 4 kilo altın gasbetti.

İlyas Kaçar   | 20.05.2019
Fatih'te silahlı soyguncular 4 kilo altın gasbetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, silahlı ve maskeli 5 kişi, Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokağı'nda, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı 34 HY 1963 plakalı otomobili önünü keserek durdurdu.

Şüpheliler, havaya birkaç el ateş ettikten sonra sürücüyü etkisiz hale getirerek, içinde 4 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Zanlılar, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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