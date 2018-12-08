Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı

KASTAMONU
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, Ankara'da gözaltına alındı.
Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.
Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.
Muhabir: Özgür Alantor