Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı

Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye 08.12.2018

Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı

KASTAMONU

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, Ankara'da gözaltına alındı.

Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.

Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.

Muhabir: Özgür Alantor

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