Euro
7.36
Dolar
6.76
BIST 100
94,615.56
Altın
1,655.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Fatih' sondaj gemisi İstanbul'da

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a ulaştı.

Alptekin Soykan   | 09.04.2020
'Fatih' sondaj gemisi İstanbul'da Fotoğraf: Emrah Yorulmaz /AA

İstanbul

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı. 

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, yarın sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.

                    

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı
New York'a Kovid-19'un Asya'dan değil Avrupa'dan bulaştığı iddia edildi
ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı kentin Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı

Benzer haberler

'Fatih' sondaj gemisi İstanbul'da

'Fatih' sondaj gemisi İstanbul'da