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Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

Eyüpsultan'daki kurban kesim alanlarında yaşanan aksaklığa, vatandaşlar tepki gösterdi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 01.08.2020
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de belediye tarafından belirlenen yerlerde kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Alandaki kurban kesim işlemlerini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da dışarıdan kasap getirerek kurbanlıklarını kesti. Alandaki vatandaşların bir bölümü de belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. 

Daha sonra kurban kesim alanına gelen belediye görevlileri, yaptıkları anonsla aksaklıklardan dolayı özür dileyerek sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı söyledi.

Yoğunluğun azaltılması için belediye ekiplerince kasap takviyesi yapıldığı öğrenildi.

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