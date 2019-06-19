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Türkiye

Evinin bahçesinde altın arıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde, resmi izinle, 300 yıl önce gömüldüğü ileri sürülen altın aranıyor.

Alper Eral   | 19.06.2019
Evinin bahçesinde altın arıyor

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde resmi izinle altın aranıyor.

Gazibey Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Sevim Ak'ın evinin bahçesinde 300 yıl öncesinden altınların kaldığını düşünen kızı Fatma Ak, arama yapılabilmesi için müzeye başvurdu.

İznin çıkması sonrası Ak'ın evinin bahçesinde iş makinesiyle kazmak suretiyle arama başlatıldı.

Aramanın yapıldığı alana güvenlik şeridi çekildi. Şeridin çevresinden onlarca vatandaş merakla kazıyı izlemeye başladı.

İzin kapsamında bir gün kazı yapılacak. Daha önce de evin çevresinde üç kez kazı yapıldığı öğrenildi.

Malkara Romanlar Derneği Başkanı Niyazi Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 yıl öncesinden kalan altınların arandığını söyledi.

Aranılan altınların bir kapağın altında yer aldığını ileri süren Güneş, "Burada bir kapak taşı ve kapağın altındaki altınlar aranıyor. Allah nasip kısmet ederse kazı çalışmaları devam ediyor. Bulunursa tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu.

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