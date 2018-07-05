'Eski Vali Harput'un tahliye kararı hukuki değildir'

BURSA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Başbakanlık vekili avukatlar da, FETÖ/PDY davasında, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başbakanlık vekili avukatlar Necdet Yılmaz ve Rıfat Bakan, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin, tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararından ötürü bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yaşananlara değinilerek, "Dosyadaki yargılama, 250 vatan evladının şehit edilmesine, binlercesinin yaralanmasına sebep olan FETÖ'ye destek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, üye olma ve örgüte finans sağlama suçları yönünden yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Harput ve beraberindeki 2 sanığın sağlık sorunlarını ve ailelerini göremediklerini öne sürerek tahliye talep ettiğine değinilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Başından beri tüm sanıklar, davayı uzatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Her duruşmada esasa ilişkin uzun uzun savunmalara yapılmakta, gerekli gereksiz tanık isimleri bildirilmektedir. Sonra da yargılamanın uzadığını, tutuklama sürelerinin de uzunluğundan şikayet etmektedirler. Tam bir FETÖ taktiği ile yargılamanın adil olmadığı, tutuklamanın haksız olduğu algısını oluşturmaya çalışmaktadır. Sanıklar ve vekilleri, her duruşmada sızlanmakta, ağlamakta ve merhamet dilenmektedirler. Ailelerinden uzak kaldıklarını, sağlık sorunlarını ve para kaybettiklerini, işlerinin bozulduğunu ileri sürerek tahliye talep etmektedirler. Mahkeme de zaman zaman bu algının etkisinde kalarak tahliyelere karar vermektedir. Bu silahlı terör örgütünün en tepesinde yer alan dönemin valisi, devlet gücünü, emniyeti, vergi dairesini hatta adliyeyi kullanarak baskı ile örgüte menfaat temin eden Orhangazi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Şahabettin Harput'un tahliyesine karar verilmiştir. Gerekçe ise yaş ve sağlık durumudur."

"Bu karar hukuki değildir"

Kararın hukuki olmadığı ifade edilen dilekçede, "Ancak daha da önemlisi vicdanları yaralamıştır. Ailesini göremediğini söyleyen eski vali, kendisinin açık görüş hakkı bile olduğunu unutarak, 250 şehidin toprak altında olduğunu, bunların ailelerinin artık bir daha onları göremeyeceğini, şehit edilen annenin, babanın, eşin, kardeşin, evladın bir daha hiç görülemeyeceğini umursamaksızın her duruşma duygu sömürüsü yapmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Harput'un, prostat rahatsızlığını tahliyeye gerekçe göstermeye çalıştığına işaret edilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bu duygu sömürüsünün etkisi altında kalarak Harput ile birlikte Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın tahliyesine karar vermiştir. Bu karar hukuki değildir. Dosyada sanıkların tedavisinin cezaevi ortamında devam edebileceğine ilişkin doktor raporları vardır. Sağlık sorunları, tüm sanıkların nedense tutuklandıktan sonra ortaya çıkan birçoğu basit prostat, bel ağrısı, diz ağrısı türünden rahatsızlıklardır. Hukuki olmayan bu karar ile 250 şehidin kemikleri sızlamıştır. FETÖ mensubu hainlerce bedenine 30 kurşun sıkılarak şehit edilen Ömer Halisdemir'in, 16 yaşında kara toprağa giren delikanlıların kemiklerini sızlatmıştır. Anneleri, babaları, kardeşleri tüm Bursa halkını yaralamıştır. Bu nedenle bu karara itiraz ediyoruz. Hukuki bir dayanağı olmayan bu karara karşı, gereksiz olacağından, kanun maddelerini sıralamaya gerek bile duymuyoruz. Sayın mahkemenin vicdanına bırakıyoruz. Sayın heyetin vicdani kanaatleri ile başta Harput olmak üzere tahliyesine karar verilen sanıkların tutuklanarak kamu vicdanını rahatlatmalarını bekliyoruz."

Harput ve diğer iki sanığın, bir üst mahkemenin yapacağı değerlendirme sonucunda, tekrar tutuklanıp tutuklanmayacakları belli olacak.

Olay

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY'ye ilişkin haklarında dava açılan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına dün devam edilmiş, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar vermişti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararına itirazda bulunmuştu.

Muhabir: Mustafa Yılmaz