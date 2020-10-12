Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi
Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı şüphesi üzerine takip edilen ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi.
İstanbul
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir taksiyi takibe aldı.
Polis, 11 Ekim'de Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi. Taksi şoförü Hakim D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim D. adliyeye sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.