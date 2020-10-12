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Türkiye

Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi

Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı şüphesi üzerine takip edilen ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

Hüseyin Bağış   | 12.10.2020
Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi

İstanbul

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir taksiyi takibe aldı.

Polis, 11 Ekim'de Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi. Taksi şoförü Hakim D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim D. adliyeye sevk edildi.

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