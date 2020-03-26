Euro
7.04
Dolar
6.39
BIST 100
91,527.59
Altın
1,625.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
logo
Türkiye

Esenyurt Belediyesi'nden 'Koronavirüs Destek Hattı'

Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren vatandaşların ilgili birimlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla "Koronavirüs Destek Hattı" oluşturdu.

Ayşe Erkeç   | 26.03.2020
Esenyurt Belediyesi'nden 'Koronavirüs Destek Hattı'

İstanbul

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak danışma ve bilgilendirme hattına kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek.

Vatandaşların, koronavirüs ile ilgili belediye hizmetlerini öğrenecekleri bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti her gün 08.00 ve 22.00 saatlerinde hizmet verecek.

Çağrı hattında vatandaşlara koronavirüs salgınından korunma yolları anlatılıp, evde kalmaları yönünde bilgilendirme yapılacak.

Vatandaşlar çağrı merkezinden ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetleri, hasta nakil hizmetleri, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmetler, iş yeri denetim ve zabıta hizmetleri ile sokak hayvanlarına yönelik hizmetlere tek tuşla ulaşabilecek.

Aynı zamanda koronavirüsle ilgili psikolojik destek alabilecek vatandaşlara, konuyla ilgili diğer soru, öneri, istek ve şikayetler, oluşturulan ekip tarafından kayıt altına alınarak, sistem üzerinden ilgili birimlere hızlıca iletilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide Kovid-19 tespit edildi
Schengen'e 25'inci yaşında koronavirüs darbesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Virüs salgınını sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz

Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide Kovid-19 tespit edildi

Schengen'e 25'inci yaşında koronavirüs darbesi

Esenyurt Belediyesi'nden 'Koronavirüs Destek Hattı'

Esenyurt Belediyesi'nden 'Koronavirüs Destek Hattı'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Virüs salgınını sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Virüs salgınını sabırla soğukkanlılıkla sağduyuyla aşacağız
İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor