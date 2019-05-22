Erzurum'da boz ayılar yiyecek ararken görüntülendi
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, yiyecek arayan 3 boz ayı görüntülendi.
Erzurum
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir çok yabani hayvana barınma imkanı sağlayan Şenkaya Ormanı'ndaki hayvanlar, zaman zaman yiyecek bulmak için ormandan çıkıyor.
Özellikle havaların ısınıp çevrenin yeşile büründüğü ilkbahar ile birlikte açık alanlara çıkan yabani hayvanlar, görenlerin ilgisini çekiyor.
İlçede son olarak 3 boz ayı, Şenkaya Ormanı'nın Şorik mevkisine indi.
Çevrede yiyecek ararken görüntülenen ayılar, bir süre ilgiyle izlendi. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.