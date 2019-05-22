Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.83
Dolar
6.10
BIST 100
84,053.75
Altın
1,276.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erzurum'da boz ayılar yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, yiyecek arayan 3 boz ayı görüntülendi.

Yusuf Ayas   | 22.05.2019
Erzurum'da boz ayılar yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir çok yabani hayvana barınma imkanı sağlayan Şenkaya Ormanı'ndaki hayvanlar, zaman zaman yiyecek bulmak için ormandan çıkıyor.

Özellikle havaların ısınıp çevrenin yeşile büründüğü ilkbahar ile birlikte açık alanlara çıkan yabani hayvanlar, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçede son olarak 3 boz ayı, Şenkaya Ormanı'nın Şorik mevkisine indi.

Çevrede yiyecek ararken görüntülenen ayılar, bir süre ilgiyle izlendi. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

Benzer haberler

Türk kadınının kahramanlık simgesi: Nene Hatun

Türk kadınının kahramanlık simgesi: Nene Hatun

Evinden çıkamayan hastanın ayağına kuaför gönderiliyor

721 yıllık köprü gelecek nesiller için sadece yayalara hizmet veriyor

Eli kanlı PKK 'maç oynama' şifresiyle eleman kazanmaya çalışmış

Eli kanlı PKK 'maç oynama' şifresiyle eleman kazanmaya çalışmış