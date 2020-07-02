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Erzincan'da sağanak nedeniyle taşan dere hasara yol açtı

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.

Kemal Özdemir,Yakup Bakar   | 02.07.2020
Erzincan'da sağanak nedeniyle taşan dere hasara yol açtı

Erzincan

Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı.

Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.

Derenin taşması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.

Olayın ardından köye İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Jandarma Komutanı Halil Altıntaş bölgede yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu.

Günebakan köyünde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Makas, hasarın devlet tarafından en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bölgede zararın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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