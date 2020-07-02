Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor

TBMM Adalet Komisyonunda, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Aykut Karadağ,Barış Gündoğan   | 02.07.2020
Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor

Ankara

TBMM Adalet Komisyonunda, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Baro başkanları, akşam saatlerinde toplanan ve barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonuna katılmak için Meclisin Çankaya kapısına gelmişti.

Komisyona girmelerine izin verilmeyen baro başkanları, bunun üzerine Meclisin Çankaya kapısında beklemeye başladı.

Bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına CHP, İYİ Parti ve HDP’li bazı milletvekilleri de zaman zaman destek ziyaretinde bulundu.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da baro başkanlarının bekleyişine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Meclis girişindeki baro başkanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın öneri getirdiğini bildiren Feyzioğlu, söz konusu öneriyi baro başkanlarına ilettiğini duyurdu.

Feyzioğlu açıklamasında, "Sayın Başkanlar 'Hepimiz gireceğiz üçümüz konuşacağız.' karşı önerisini ilettiler ve Meclis Komisyonunun önerisini kabul etmediler. Karşı öneriye de Komisyon usule aykırı olduğu ve pandemi şartlarında yer sorunu bulunduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyor." ifadesini kullandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu, görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi.

Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP'li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşıdı.

Baro başkanlarının Komisyon bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması

TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması

Bazı baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç
HDP'nin Meclis Başkanı adayı Katırcıoğlu oldu

HDP'nin Meclis Başkanı adayı Katırcıoğlu oldu
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, barolara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, barolara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi