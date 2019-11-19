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Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Erzincan Çayırlı'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış Yalçınkaya   | 19.11.2019
Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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