Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Erzincan Çayırlı'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.