İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.