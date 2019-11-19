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İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 19.11.2019
İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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