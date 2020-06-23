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Ersoy, Çavuşoğlu ve Koca ile turizmde alınacak tedbirleri görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.06.2020
Ersoy, Çavuşoğlu ve Koca ile turizmde alınacak tedbirleri görüştü

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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