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Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu

Milli Savunma Bakanlığınca, bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Barış Gündoğan   | 31.05.2019
Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bir F4 uçağının Erhaç Üssü'ne inişi sırasında, iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştuğu belirtildi.

Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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