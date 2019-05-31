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Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler vuruldu.

Aybüke İnal   | 31.05.2019
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Ankara

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

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