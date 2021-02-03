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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda yapılan aramada 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
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Türkiye

Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi

Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.

Gökhan Zobar   | 03.02.2021
Ergene Nehri'ndeki alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı.

Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Uzunköprülü İbrahim Toktaş, AA muhabirine, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi.

Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı." dedi.

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