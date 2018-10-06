'Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti ilişkileri güçlendirir'

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ANKARA - AHMET FURKAN MERCAN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Macar öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyor.

Macaristan'dan gelen öğrenciler, Türkiye izlenimlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Ekim'de Macaristan'a yapacağı resmi ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Petra Fruzsina Csorba, "İkili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinin ardından daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Lise döneminden beri Türkiye ile ilgilendiğini belirten Csorba, lisans öğrenimini Budapeşte'de Eötvös Lorand Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde okuduğunu söyledi.

"Ülke ilişkilerine katkıda bulunursam ne mutlu"

Aynı üniversitenin tercümanlık bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Csorba, "O sırada İstanbul'a kısa süreliğine gelmiştim. Coğrafyası beni öylesine etkilemişti ki derhal YTB bursuna başvurdum." dedi.

İleride Türk-Macar ilişkilerine katkı sağlamak istediğini dile getiren Csorba, "Bursu kazandığıma ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uluslararası İlişkiler bölümü sadece Ortadoğu ile ilgili bölgesel çalışmalar değil Türk-Macar ikili ilişkiler konusunda da çalışma fırsatı sunuyor. Ben de mezun olduktan sonra profesyonel hayatımda bu alanlarda katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

Kendisine "Türkiye'de en çok neyi seviyorsun” diye sorulduğunda "Türkleri" cevabını verdiğini anlatan Csorba, Türkiye'de insanların cana yakın, toplumsal bağlarının güçlü olduğunu söyledi.

Csorba, "Birbirlerini büyük bir aile olarak gördükleri ve bana da burada yaşadığım için bu ailenin bir üyesi olarak hissettirdikleri için Türkiye'de yaşamaktan çok memnunum." dedi.

Fırsat buldukça Türkiye’nin farklı şehirlerini gezdiğini aktaran Csorba, bugüne kadar Adana, İzmir, Amasra ve Konya'ya gittiğini belirtti.

"Rózsadomb'un atmosferi beni çok etkiledi"

Macar dil sistemindeki benzerlikler dolayısıyla Türkçe öğrenmekte pek zorlanmadığını belirten Csorba, Osmanlı Devleti'nin Macar tarihine etkisine ilişkin, "Macar ve Osmanlının ortak tarihi Macar kültürünü zenginleştirmiştir." yorumunu yaptı.

Macaristan-Türkiye ilişkilerinin güçlenerek sürdüğünü kaydeden Csorba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Budapeşte ziyaretine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Macaristan ve Türkiye arasında son zamanlarda güçlenerek süren ikili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinin ardından daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Erdoğan ziyareti sırasında Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin bir yıldır süren restorasyonundan sonra resmi açılışını yapacak. Macar tarihinde Gül Baba önemli bir yer alıyor çünkü Macarlara gülleri o tanıttı. Türbesinin olduğu mahallenin ismi de buradan geliyor: "Rózsadomb" (Gül tepesi). Gül Baba Türbesi'ne birkaç kez ziyaret ettim ve oradaki atmosfer beni çok etkiledi. Eminim restorasyondan sonraki hali daha da güzel, iki ülke arasındaki ilişkiler de gül gibi olacaktır.”

"Türkler sıcakkanlı, Avrupa buna alışık değil"

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı’ndan doktora öğrencisi Katalin Földes, daha önce Türkiye’ye Erasmus programıyla geldiğini, bursun sona ermesinin ardından YTB bursuna başvurduğunu dile getirdi.

Türkiye’de viroloji alanında Kırım Kongo Kanamalı Virüsü üzerine çalıştığını kaydeden Földes, Türk insanının sıcakkanlı olduğunu ve bu sayede ülkenin birçok yerini dolaştığını söyledi.

Földes, "Kendimizi hemen toplum icinde hissettiriyorlar. Bu sayede Türkiye'nin birçok tarafını gezdim. Örnegin İstanbul, İzmir, Efes, Şirince, Pamukkale, Kapadokya, Mersin, Eskişehir ve Karadeniz bölgesinde birçok sehirlere gittim." ifadelerini kullandı.

Gezdiği yerlerde bir yabancı olarak hiç zorlanmadığına işaret eden Földes, şöyle konuştu:

"İnsanlar çok farklı. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda. Türkiye’de insanlar çok sıcakkanlı. Avrupa'da genellikle bence insanlar buna alışık değil. Bana, Türkçe bilmeden bile yardım ediyorlar. Hiçbir zaman Türkiye'de sorun yaşamadım."

"Ülkelerimizin yakın olmasının faydası var"

Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını aktaran Földes, "Hem ekonomik hem kültürel olarak bizim yakın olmamızın faydası var." dedi.

Földes sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ziyaret hem ekonomik, hem kültürel olarak iki ülkenin ilişkisini güçlendirecek. Bağlantılarımız iki tarafa da katkı sağlar. Ülkelerimizin son zamanlardaki yakınlığını görüyorum. İki ülke ilişkilerinin bu açıdan gitmesi güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti her konuda katkıda bulunabilir. Sonuçta ülkelerimizin tarihsel geçmişi var. Birbirlerimizi daha iyi tanımak için bu ziyaret güzel bir fırsat. Budapeşte’de Gülbaba Türbesi yenilendi. Ben de henüz türbeyi görmedim. Yeni açılacak. İlk defa Türkiye'ye geldiğimde orayı tanıdım. Türbenin bulunduğu yer Türkiye’nin sokaklarına benziyor. Sokak isimleri de aynı."