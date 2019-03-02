Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan'ı Güneysu'da hemşehrileri karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

Enes Kaplan  | 02.03.2019
Erdoğan'ı Güneysu'da hemşehrileri karşıladı

Rize

Rize ve Trabzon'da katıldığı programların ardından helikopterle memleketi Güneysu'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi önünde aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. 

Nedret Büyük isimli bir hemşehrisi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanaviçe nakıştan işlediği portresini hediye etti.

 

Hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konutuna geçti.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

'Seçimlerden sonra bambaşka bir dönem açacağız'

'Seçimlerden sonra bambaşka bir dönem açacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Elmaağaçlı'ya tebrik

Baradey'den 'Biltaci'ye sağlık hizmetleri sunulsun' çağrısı

'Milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz'

'Milletin paralarını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz'
'İstiyorum ki çok daha yüksek oy oranıyla seçimlerden çıkmış olalım'

'İstiyorum ki çok daha yüksek oy oranıyla seçimlerden çıkmış olalım'
'İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek'

'İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek'