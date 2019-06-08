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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz ile Gaziantep'te şehit düşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine taziyelerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.06.2019
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Öz ile Gaziantep'te şehit düşen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Fatih Öz ve Gaziantep'te kavgaya müdahale sırasında şehit olan polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

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