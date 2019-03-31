Erdoğan'dan Karamollaoğlu’na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki olay nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul/Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki olay nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Erdoğan, Malatya'daki olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu'ndan taziye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Pütürge ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alarak, başsağlığı dileklerini iletti.
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