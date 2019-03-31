Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan'dan Karamollaoğlu’na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki olay nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Ali Bayaslan,Mehmet Tosun   | 31.03.2019
Erdoğan'dan Karamollaoğlu’na taziye telefonu

İstanbul/Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki olay nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, Malatya'daki olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Pütürge ilçesinde gerçekleşen olayla ilgili bilgi alarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

'Malatya'daki hadisenin üstü örtülmemeli'

'Malatya'daki hadisenin üstü örtülmemeli'

'Malatya'daki seçim kavgasının sorumluları cezalandırılacaktır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

Asırlık çınarlar da sandığa gitti

Asırlık çınarlar da sandığa gitti
Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü

Yıldırım İstanbul'u iki kez baştan başa yürüdü