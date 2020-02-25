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Türkiye

Erdoğan: Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

25.02.2020
Erdoğan: Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye gelecek Fotoğraf: Erçin Top /AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki olaylara ilişkin, "Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. İnkar etseler de bu tespit bizde. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz." dedi.

Erdoğan, "Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rusya heyeti İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye gelecek"

Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildiren Erdoğan, "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir." diye konuştu.

"Koronavirüs konusunda bütün tedbirleri aldık"

Yeni tip koronavirüs salgını konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar bütün tedbirleri aldıklarını belirtti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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