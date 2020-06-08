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Türkiye

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Zafer Fatih Beyaz,Dildar Baykan   | 08.06.2020
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Ankara/Washington DC

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye'nin deniz komşusu Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması 

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. 

Görüşmede iki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı. 

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü." ifadesine yer verildi. 

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