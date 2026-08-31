Aileler çocuklarının okula uyum sürecine "İlk Adım Defteri"yle eşlik edecek MEB, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerine ailelerin etkin katılımını desteklemek amacıyla "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerine ailelerin etkin katılımını desteklemek amacıyla "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum ve gelişim süreçlerine daha yakından eşlik etmeleri hedefleniyor.

Bu çerçevede hayata geçirilen Ailemle Okul Yolu Programı kapsamında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri", çocukların eğitim yolculuğunun ilk yılında aileleriyle birlikte öğrenmelerine, okul deneyimlerini paylaşmalarına ve anılar biriktirmelerine imkan sunacak.

Hazırlanan defterlerle çocukların okuldaki ilk günlerinden eğitim öğretim yılı sonuna kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler, kayıt altına alınarak bu dönemin kalıcı bir hatıraya dönüştürülmesi sağlanacak.

Bir ödev niteliği taşımayan, oyun ve etkinliklerle ilişkilendirilmiş bir çocuk-aile paylaşım materyali olarak yapılandırılan defterler, çocuklar ve aileleri tarafından birlikte kullanılacak. Defterlerde yer alan çalışmalar, çocuk ile ailesinin birlikte düşünmesine, üretmesine, paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak sağlayacak.

Okul-aile işbirliğinin eğitim öğretim yılı boyunca güçlendirilmesi hedefleniyor

Aileler, çocuklarıyla birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikleri, paylaşımları ve okul deneyimlerini bu defterler aracılığıyla yıl boyunca kayıt altına alabilecek. Böylece çocukların okula ilk adımları, aile katılımıyla zenginleşen anlamlı ve kalıcı bir öğrenme yolculuğuna dönüşecek.

Defterlerdeki çalışmalar aracılığıyla ailelerin çocuklarının duygu ve düşüncelerini, meraklarını ve heyecanlarını daha yakından tanımaları, birlikte nitelikli zaman geçirmeleri ve çocuklarının eğitim yaşantılarına etkin biçimde katılmaları amaçlanıyor. Aynı zamanda okul-aile işbirliğinin eğitim öğretim yılı boyunca güçlendirilmesi hedefleniyor.

Defter, 7 bölümden oluşuyor

Okul öncesi eğitim için hazırlanan defter, "Okula Başlıyorum", "Ailemle Oynuyorum", "Ailemle Doğadayım", "Ailemle Deniyorum", "Ailemle Üretiyorum", "Ailemle Okuyorum" ve "Defterimi Tamamlıyorum" bölümlerinden oluşuyor.

Defterde ailelerin çocuklarıyla oyun oynamalarına, doğayı gözlemlemelerine, deney yapmalarına, birlikte üretmelerine ve kitap okumalarına yönelik çeşitli etkinliklere yer veriliyor.

"Ailemden Mektup", "İlk Gün Fotoğrafımız" ve "Gelecekteki Bana Mektup" gibi çalışmalar ise bu özel dönemde yaşananların kayıt altına alınmasına ve anıların yıllar boyunca saklanmasına imkan sunuyor.

Her etkinliğin sonunda yer alan "Ailemden Not" bölümünde aileler, çocuklarının duygu ve düşüncelerine, etkinlik sırasında yaptıkları gözlemlere ve birlikte yaşadıkları anlara ilişkin notlarını paylaşabilecek.

1. sınıfta ilk günden yıl sonuna kadar anılar birikecek

İlkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım 1. Sınıf Veli Hatıra Defteri", öğrencilerin ilkokuldaki ilk yıllarında aileleriyle etkinlikler gerçekleştirmeleri, gelişimlerini takip etmeleri ve bu özel yıla ilişkin anılar biriktirmeleri amacıyla hazırlandı.

Uyum haftasıyla başlayan ve eğitim öğretim yılı boyunca aylara göre devam eden defterde, okulda ve sınıfta ilk gün, "Ailemden Mektup" ile aile yaşamı, sorumluluklar, masallar ve geleneksel oyunlar gibi farklı alanlara yönelik çalışmalar bulunuyor.

Her etkinliğin sonunda yer alan "Ailemden Not" ile veliler, gözlemlerini ve çocuklarında fark ettikleri gelişimleri kaydedebilecek ve öğretmenler de öğrencinin çalışmasını inceleyerek gelişimine ilişkin kısa geri bildirimlerde bulunabilecek. Böylece aile ve öğretmen, öğrencinin ilkokuldaki ilk yılının gelişim sürecini birlikte takip edebilecek.

Eğitim öğretim yılı sonunda defterler, öğrenciler ve aileleri için okula ilk adımla başlayan ve yıl boyunca birlikte oluşturulan kalıcı bir hatıraya dönüşecek.

"Ailemle Okul Yolu Programı'yla aileler, çocuklarının eğitim yolculuklarına eşlik edecek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de her iki defterde yer alan ön sözünde, çocukların eğitim yolculuğunun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde aile ile okulun karşılıklı güven ve işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Okula başlamanın çocukların hayatındaki en kıymetli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Tekin, bu yeni başlangıçta ailenin çocuğuna eşlik etmesinin onun okula güvenle adım atmasını ve okuluyla güçlü bir bağ kurmasını desteklediğini ifade etti.

Ailemle Okul Yolu Programı ile ailelerin çocuklarının eğitim yolculuklarına eşlik etmelerinin ve okul-aile işbirliğinin eğitim öğretim yılı boyunca güçlendirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Tekin, "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri"nin de çocukların aileleriyle birlikte öğrenmelerine, okul deneyimlerini paylaşmalarına ve eğitim yolculuklarına ilişkin anılar biriktirmelerine imkan sunacağını kaydetti.

Defterlerde yer alan çalışmaların ailelerin çocuklarını daha yakından tanımalarına, onların duygu ve düşüncelerini anlamalarına, meraklarına ve heyecanlarına eşlik etmelerine ve verimli ve keyifli zaman geçirmelerine katkı sunmasını temenni eden Bakan Tekin, çocukların aileleriyle attıkları her adımın "güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye" idealine katkı sunacağına inandıklarını belirtti.