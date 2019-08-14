Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun bayramını kutladı.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.