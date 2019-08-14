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Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun bayramını kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.08.2019
Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüştü

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

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