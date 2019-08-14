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Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda balık tutarken göle düşen genç ile onu kurtarmak için suya atlayan anne ve babası boğularak yaşamını yitirdi.

Bilal Kahyaoğlu   | 14.08.2019
Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu

Kastamonu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nda balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmak için göle atlayan anne ve babası boğuldu.

Ankara'da yaşayan Nihat (46) ve Behice Kadıncıoğlu (42) çifti ile oğulları Oğuzhan (20), Beyler Barajı'na pikniğe gitti. Baraj kenarında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu, dengesini kaybederek suya düştü. 

Çocuklarının suda çırpındığını gören anne ve babası da onu kurtarmak için peş peşe göle atladı. 

Bir süre sonra anne, baba ve oğlu suda kayboldu. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine geldi. Jandarma ve çevredekilerin çabaları sonucu aile fertlerinin cansız bedenleri sudan çıkartıldı. 

Anne, baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadıncıoğlu ailesinin Ankara'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketleri Devrekani ilçesine geldikleri, pikniğin ardından evlerine dönecekleri öğrenildi.

"Sılaya gelip canlarını yitirmeleri çok üzücü" 

Olay yerine gelen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın son gününde çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Piknik yapmak ve balık tutmak için Fakılar köyündeki Beyler Barajı'na gelen aynı aileden 3 kişinin boğulduğunu belirten Altıkulaç, "3 kişi, anne, baba ve oğul. Tahminimize göre çocuk baraja düşüyor, baba da onu kurtarmak için baraja giriyor. Anne de onları kurtarmak için baraja atlıyor. 3'ü de yaşamlarını yitiriyorlar. Hepimizin başı sağ olsun, çok üzücü." diye konuştu.

"Çok acı bir olay yaşadık. Aynı aileden 3 kişinin olması, bayram vesilesiyle sılaya gelip canlarını burada yitirmiş olmaları çok üzücü. Bizi çok derinden yaraladı. İnşallah böyle olayları bir daha yaşamayız." ifadelerini kullanan Altıkulaç, baraj ve göletlere girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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