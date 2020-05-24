Euro
7.40
Dolar
6.80
BIST 100
103,024.30
Altın
1,734.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan gençlere şiirle seslendi

AK Parti Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın şiir okuduğu bir klip paylaştı.

Ferdi Türkten   | 24.05.2020
Erdoğan gençlere şiirle seslendi Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu klibin paylaşımını yaptı.

AK Parti Gençlik Kollarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla özledik. Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bir nebze de olsa gidermek istedik. Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşılan klipte şu dizeleri okudu:

"Alemi İslam'a su gibi aksın, bayram olsun bayramlarınız. Evleriniz cennet kokusu gibi koksun, bayram olsun bayramlarımız. Zindan medresedir, gam yayla size. Farkı yok bin yılın bir ayla size. Melekler yukarıdan gıptayla size baksın, bayram olsun bayramlarımız. Serilsin gönüller döşek misali, patlasın sevgiler fişek misali, hakikat durmadan şimşek misali çaksın, bayram olsun bayramlarımız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Müslümanlar Kovid-19 nedeniyle 'arabada' bayramlaştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız

Erdoğan gençlere şiirle seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü
Cumhurbaşkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü