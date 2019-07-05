Euro
6.32
Dolar
5.61
BIST 100
99,942.91
Altın
1,413.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tebrik telgrafı gönderdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 05.07.2019
Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tebrik telgrafı gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor

Benzer haberler

Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Topukluları çıkarıp şalvarı giydi, lavanta bahçesi kurdu

'Şimdi alt yapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır'

Antalya Emniyeti 10 bin broşür dağıttı

Antalya Emniyeti 10 bin broşür dağıttı
Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

'Halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni

'Halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni