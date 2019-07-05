Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tebrik telgrafı gönderdi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Antalya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tebrik telgrafı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.