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Türkiye

Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Muhammed Ali Toruntay,Mümin Altaş   | 27.02.2020
Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.

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