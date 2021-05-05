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Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Orhan Onur Gemici   | 05.05.2021
Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.

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