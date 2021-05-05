Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara
Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.