Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolayısıyla yaklaşık 60 kişilik ekip, ellerinde meşalelerle gece kayağı yaptı.
Kayseri
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliğe katılan kayakçılardan Barış Burgazlıoğlu, İzmir'den geldiklerini ve keyifli bir yılbaşı geçirdiklerini söyledi.
Geçen yıl da yılbaşını Erciyes'te kutladıklarını belirten Burgazlıoğlu "Erciyes kayak konusunda çok başarılı bir yer. O yüzden bu yılbaşını da burada geçirmek istedik. Gece kayağı da harika bir deneyimdi." dedi.
Kübra Burgazlıoğlu ise eşiyle yaptıkları meşaleli gece kayağının çok keyifli bir deneyim olduğunu dile getirdi.
Kayakçılardan Özkan Aydın da İstanbul'dan geldiğini ve ilk kez meşaleli gece kayağı yapma heyecanı yaşadığını kaydetti.
Unutamayacakları bir yılbaşı kutlaması yaptıklarını vurgulayan Aydın, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.