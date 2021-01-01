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Türkiye

Erciyes Dağı'nda suni kar ile kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, mevsim şartlarının beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle yaklaşık 306 bin metreküp suni kar üretilerek pistlere püskürtüldü.

Ergün Haktanıyan   | 01.01.2021
Erciyes Dağı'nda suni kar ile kayak keyfi

Kayseri

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, kurak giden mevsimde turistlerin kayak yapabilmeleri amacıyla 306 bin metreküp suni kar üretildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.

Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan kayak merkezinde uygun hava koşullarında hem gündüz hem de gece boyu devam eden suni karlama çalışmaları ile pistler beyazlıyor.

Develi, Hacılar, Tekir, Hisarcık gibi bölgelerde 160 karlama makinesi ile yapay kar üretiliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde aralık ayında kayak faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Cıngı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'yi de etkisi altına aldığını belirterek bu yüzden turist anlamında bir azalma yaşandığına dikkati çekti.

Türkiye'de kurak bir kış mevsimi geçirildiğine değinen Cıngı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sadece iki merkezde kayak yapılıyordu. Bunlardan biri Erciyes, çok şükür çok kuvvetli bir altyapımız var. Suni kar üretme tesisimiz randımanlı çalıştığı için biz kar yağışı olmasa dahi pistlerimizi kayakseverlerimizin hizmetine sunduk. Sıcaklık değerleri düştüğü sürece de kar üretmeye devam ediyoruz. Şu anda ana pistlerimiz açık kayak merkezimizde. Önümüzdeki günlerde bağlantı pistlerimizi suni karlama marifetiyle açıp Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistlere emsalsiz bir kayak zevki yaşatmak için gayret ediyoruz. Suni kar bu sene bizim çok ciddi manada işimize yaradı. Geçen sene yıl boyu suni kar 221 bin metreküpken bu sene sezon başında 306 bin metreküpü yakalamış durumdayız. Geçen sene ürettiğimiz karın yüzde 40 üzerinde kar ürettik. Mevsim şartları bu şekilde tezahür ederse geçen yılın yüzde yüzü kadar kar üretme ihtiyacı doğacak. Kar yağmadığı zaman insanlara kar üretip hizmet vermek durumundasınız. Çalışma arkadaşlarımız sabaha kadar çalışıp iklimin müsait olduğu eksi 4-5 derecelerde makineleri devreye sokuyor."

Pistlerin çoğunun suni kar alt yapısıyla döşendiğini ifade eden​​​​​​​ Cıngı, bütün dağlara kar yağışı gerçekleşmesi temennisinde bulunarak, "Bembeyaz bir ortamda gelinliğini giymiş bir Erciyes'te misafirlerimizi ağırlarız inşallah." diye konuştu.

Öte yandan pistlerin yüzde 60'ı karlama sistemine sahip kayak merkezinde, yapay karlama ile kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

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