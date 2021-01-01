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Türkiye

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 01.01.2021
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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