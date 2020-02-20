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Emniyet ve jandarma personeline deprem izni

İçişleri Bakanlığınca, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden kendisi ya da ailesi etkilenen emniyet ve jandarma personeline 10 güne kadar idari izin kullandırıldı.

Orhan Onur Gemici   | 20.02.2020
Emniyet ve jandarma personeline deprem izni

Ankara

Elazığ ve Malatya'da yıkıma yol açan depremden kendisi ya da ailesi olumsuz etkilenen personele idari izin verilmesi konusu, yapılan toplantıda ele alındı.

Toplantıda, 2 bin 637'si Emniyet Genel Müdürlüğü, 386'sı Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere 3 bin 23 personele idari izin verilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine söz konusu emniyet ve jandarma personeli, 3 ila 10 gün arasında değişen sürelerde izin yaptı.

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