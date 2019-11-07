Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
103,544.40
Altın
1,475.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Emine Erdoğan: Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum

Emine Erdoğan, "Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.11.2019
Emine Erdoğan: Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aksaray'da, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasına ilişkin Twitter hesabıdan "#otizm" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

'Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum'

'Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum'

Emine Erdoğan'dan 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek

Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş

Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme

Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme
Twitter Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı

Twitter Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı
Twitter Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter Hamas yetkilisinin hesabını kapattı