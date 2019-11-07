Emine Erdoğan: Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum
Emine Erdoğan, "Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aksaray'da, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasına ilişkin Twitter hesabıdan "#otizm" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 7 Kasım 2019
Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz?
Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir!
Farklılıklarımız zenginliğimizdir. #otizm
"Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Hiç kimse yarın kendi çocuğunun engelli olmayacağını garanti edemez, o zaman bu dışlanmayı kabullenir miydiniz? Çocuk sevgisi, tüm çocukları sevebiliyorsak gerçektir! Farklılıklarımız zenginliğimizdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.