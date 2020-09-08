Emine Erdoğan: Okuma yazma seferberliğimiz devam edecek
Emine Erdoğan, "Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ankara
Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek."
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Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek. #DünyaOkumaYazmaGünü kutlu olsun.#LiteracyDay pic.twitter.com/cGRNS3u6qw— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 8, 2020