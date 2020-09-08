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Emine Erdoğan: Okuma yazma seferberliğimiz devam edecek

Emine Erdoğan, "Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 08.09.2020
Emine Erdoğan: Okuma yazma seferberliğimiz devam edecek

Ankara

Twitter hesabından Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Okuma yazma seferberliğine katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde her bireyin dünyası harflerin ışığıyla aydınlanana kadar okuma yazma seferberliğimiz devam edecek."

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