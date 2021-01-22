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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabul ediyor.
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Emine Erdoğan öğrencilere 'iyi tatiller' diledi

Emine Erdoğan, yeni eğitim döneminde tüm çocukların okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umduğunu belirterek, öğrencilere "iyi tatiller" diledi.

Zeynep Rakipoğlu   | 22.01.2021
Emine Erdoğan öğrencilere 'iyi tatiller' diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "#karne" etiketiyle paylaşımda bulundu. 

İçinden geçilen zorlu salgın şartlarında öğretmenler, çocuklar ve velilerin ele ele vererek büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabrın, azmin ve eğitim aşkının yeni boyutlarını gördük. Yeni eğitim döneminde, tüm çocuklarımızın okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umuyor, iyi tatiller diliyorum. Gönlü eğitim aşkıyla dolu eğitimcilerimize hususen şükranlarımı sunuyorum."

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