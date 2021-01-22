Emine Erdoğan öğrencilere 'iyi tatiller' diledi
Emine Erdoğan, yeni eğitim döneminde tüm çocukların okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umduğunu belirterek, öğrencilere "iyi tatiller" diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla "#karne" etiketiyle paylaşımda bulundu.
İçinden geçilen zorlu salgın şartlarında öğretmenler, çocuklar ve velilerin ele ele vererek büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
#Karne @tcmeb pic.twitter.com/JLMUmdNMc5— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 22, 2021
"Sabrın, azmin ve eğitim aşkının yeni boyutlarını gördük. Yeni eğitim döneminde, tüm çocuklarımızın okul sıralarında yeniden arkadaşlarıyla buluşmalarını umuyor, iyi tatiller diliyorum. Gönlü eğitim aşkıyla dolu eğitimcilerimize hususen şükranlarımı sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.