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Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Selma Kasap,Hasan Namlı,Fevzi Dağ   | 04.04.2019
Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara/Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31'de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

Elazığ Valisi: Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.

AFAD Başkanı: Depremin hissedildiği şehir ve köylerle irtibata geçtik

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay Başkanı: Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı. 

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