Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Ankara/Elazığ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31'de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.
Elazığ Valisi: Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadı
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.
AFAD Başkanı: Depremin hissedildiği şehir ve köylerle irtibata geçtik
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
Türk Kızılay Başkanı: Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.