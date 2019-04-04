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Jandarmadan 'Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz' klibi

Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cankut Taşdan   | 04.04.2019
Jandarmadan 'Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz' klibi

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında video klip hazırlandı.

Genel komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, jandarmanın uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine yer verildi.

"Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" etiketiyle yayımlanan klipte, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine de yer verildi.

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