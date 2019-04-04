Jandarmadan 'Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz' klibi
Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında video klip hazırlandı.
Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz!#Jandarma Genel Komutanlığı olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı zehirleyen #uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. pic.twitter.com/YYSpoJDuZk— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 4 Nisan 2019
Genel komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, jandarmanın uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine yer verildi.
"Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" etiketiyle yayımlanan klipte, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.