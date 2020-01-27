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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.01.2020
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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