Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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