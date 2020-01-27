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FETÖ'nün sözde 'Malezya ülke imamı' Ahmet K. ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" olduğu iddiasıyla Konya'da yakalanan Ahmet K. ile eşi tutuklandı.

Adsız Günebakan   | 27.01.2020
FETÖ'nün sözde 'Malezya ülke imamı' Ahmet K. ile eşi tutuklandı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Malezya ülke imamı" olduğu değerlendirilen ve ByLock kullandığı belirlenen Ahmet K. ile eşi B.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Malezya ülke imamlığı"ndan önce Hindistan, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sözde "ülke imamlığı" yaptığı öğrenilen Ahmet K. ile eşi B.K, saklandıkları evde yakalanmıştı.


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