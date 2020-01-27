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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki kurtarma çalışmaları sürüyor
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Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Fecri Barlık   | 27.01.2020
Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.


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