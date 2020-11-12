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Türkiye

Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, çantada bulunan ekmeğin içerisinde 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Mehmet Akif Parlak   | 12.11.2020
Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı

Gaziantep

Gaziantep Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında, Diyarbakır'dan İzmir'e yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında arama yapan uyuşturucu köpeği "Çevik"in tepki vermesi üzerine çantayı açan ekipler, ekmeğin arasında 150 gram uyuşturucu buldu.

Çantanın sahibi Afganistan uyruklu S.İ'yi (25) gözaltına alan ekipler, zanlının üzerinde sahte kimlik ve 2 cep telefonu buldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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