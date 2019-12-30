Eğitime kar engeli
Eskişehir ve İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Eskişehir
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.
Tire'de eğitime 1 gün ara verildi
Tire ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildi.
Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.