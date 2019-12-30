Euro
6.66
Dolar
5.94
BIST 100
114,754.00
Altın
1,514.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Eğitime kar engeli

Eskişehir ve İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Emrah Yaşar   | 30.12.2019
Eğitime kar engeli

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

Tire'de eğitime 1 gün ara verildi

Tire ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildi.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor
Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde Çoklu Öncelik Stratejisi
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor

Benzer haberler

Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Türkiye'de günlük sosyal medya kullanımı ortalama 2 saat 46 dakika

Kar yolları kapattı

Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor