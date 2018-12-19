Eğitime kar engeli

Kırklareli ve Edirne'nin Keşan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KIRKLARELİ/EDİRNE

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü il genelinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde de eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirilmişti.

Keşan'da taşımalı eğitime ara

Edirne'nin Keşan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde, yollardaki buzlanma riski nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe günü, taşıma yoluyla gelen öğrenciler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.



