'Aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizin en büyük acılarından Maraş olaylarının yıl dönümünde, aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizin en büyük acılarından Maraş olaylarının yıl dönümünde, aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Maraş olaylarının 40'ıncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizin en büyük acılarından Maraş olaylarının yıl dönümünde aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: İlkay Güder