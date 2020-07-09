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Ege Denizi'nde botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları batan ve can simitleriyle su yüzeyinde bekleyen 27 sığınmacı, Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı.

Mehmet Yavaş   | 09.07.2020
Ege Denizi'nde botları batan 27 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelerden 27 sığınmacının içinde bulunduğu lastik bot, benzin bidonunun alev alması sonucu su almaya başladı.

Bir süre sonra batan bottaki 27 sığınmacı can simitleriyle suya atlayarak yardım bekledi. Sığınmacıların yerini tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa süre sonra 27 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan sığınmacılar, Küçükkuyu ilçesine getirildi.

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